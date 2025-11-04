وزير الخارجية الدنماركي: مصر ركيزة أساسية في دعم الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات لغزة

أكد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، أن مصر كانت وما تزال ركيزة أساسية في دعم الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات إلى سكان غزة، مشيرًا إلى أن بلاده تثمن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي، لاسيما بعد اتفاقية شرم الشيخ.

وأوضح راسموسن -في تصريحات صحفية مساء الاثنين- أن مصر بذلت جهودا كبيرة في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن القاهرة لعبت دورًا قياديًا وحاسمًا في مسار إحلال السلام بالمنطقة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار راسموسن إلى أن بلاده خصصت ما يقرب من 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ اندلاع الصراع، لافتا إلى أن كوبنهاجن ستواصل العمل داخل مجلس الأمن الدولي لدعم القرارات الأممية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين.



وأكد أن الدنمارك ستساند مصر في مساعيها الإنسانية والسياسية، وستدعم جهود إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرا أن مصر أثبتت أنها الوسيط الأكثر توازنا وتأثيرا في الأزمة الحالية.



وأوضح راسموسن، أن الدنمارك تتطلع للمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع انعقاده في مصر نهاية الشهر الجاري.

