قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة بين عبد الحفيظ وتوروب لحسم ملفات صفقات يناير.. ورحيل أفشة مطروح على الطاولة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025
لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة؟.. اعرف الحكمة
البابا لاون في قداس عن راحة قداسة البابا فرنسيس: رجاؤنا لا ينظر إلى الأرض بل إلى الله
موجز التقنية 3 نوفمبر: ابتكارات ساعة آبل .. دعم LineageOS
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان.. مقتـ.ل 7 مدنيين إثر الهجوم على مستشفى أطفال في دارفور

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت شبكة أطباء السودان، أمس الإثنين، عن مقتل 7 مدنيين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف طائرة مسيّرة تتبع لقوات الدعم السريع مستشفى مدينة “كرنوي” بولاية شمال دارفور.


وقالت شبكة أطباء السودان في بيان، إنه “في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات الدعم السريع، قصفت مسيّرة تابعة لها اليوم مستشفى الأطفال بمنطقة كرنوي بولاية شمال دارفور، وقتلت 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال”.

وأشارت إلى أن القصف تسبب كذلك في إصابة نحو خمسة آخرين بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف.

وأكدت الشبكة أن استهداف مستشفى يعالج الأطفال، ليس “سوى وجه آخر لإرهابٍ ممنهج وعدوانٍ وحشي على الحياة نفسها”، ورأى أن ما جرى في كرنوي جريمة حرب مكتملة الأركان تُظهر مدى التمادي في القتل، والذي جعل من المدنيين الأبرياء هدفًا يوميًا لنيرانها.

وحمل البيان الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية إلى كسر صمتها المعيب، والقيام بواجبها تجاه شعب يُباد أمام أنظار العالم.

وتزامن استهداف البلدة مع تعزيزات عسكرية دفعت بها الدعم السريع، تمركزت في الحدود بين ولايتي شمال وغرب دارفور، تُنذر بنيّتها شن هجمات على محليات “الطينة، كرنوي، أمبرو”، وهي مناطق ما تزال تحت سيطرة الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة.
 

مستشفى طائرة مسيّرة قصف شبكة أطباء السودان الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

أرشيفية

السودان.. مقتـ.ل 7 مدنيين إثر الهجوم على مستشفى أطفال في دارفور

أرشيفية

بيرو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك

الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان

رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال أفغانستان

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد