رابطة مصنعي السيارات توضح تأثير صفقة رأس الحكمة على الأسعار

أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الانخفاض الذي يحدث في أسعار السيارات، يكون في الأوفر برايس وليس في سعر السيارة، مشيرا إلى أنه من الأفضل الانتظار على شراء السيارات حتى تستقر الأسعار.

وقال خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن سوق السيارات تأثر بصفقة رأس الحكمة، مؤكدا أنه بدأ الأوفر برايس في الانخفاض بالأسواق.

لتخفيض الأوفر برايس

وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن بعض أنواع السيارات انخفضت من 100 إلى 300 ألف جنيه، بعد توقف المواطنون عن الشراء فلجأ التجار لتخفيض الأوفر برايس.