بعد شكواه لاتحاد الكرة.. مجدي عبد الغني يكشف مفاجآت صادمة في عقد فيتوريا

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، على أزمة روي فيتوريا، بعد فسخ تعاقده مع المنتخب الوطني.

وقال خلال برنامجه: “هناك بنود وثغرات في العقد تحرم فيتوريا من مستحقاته التي يطالب بها اتحاد الكرة”.

وأكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني على فسخ العقد والشرط الجزائي وآلية سداده بالفترة المقبلة".