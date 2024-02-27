كهربا يسدد غرامته للزمالك خلال أيام قبل جلسة المحكمة المقبلة.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيسدد الغرامة لصالح نادي الزمالك، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سيسدد غرامته بالكامل بالدولار لصالح نادي الزمالك، قبل جلسة المحكمة المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "كهربا يخشى أن ترى المحكمة أن اللاعب لا توجد لديه جدية للسداد، وبالتالي قد تتم زيادة الغرامة وإيقافه".

واختتم: "مبلغ الغرامة متواجد لدى اللاعب، والأهلي ساعده في تجميع المبلغ، رغم عدم وجوده كطرف، ولك من خلال بعض الإعلانات ورجال الأعمال".