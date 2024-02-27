إهانة للقرآن.. هجوم على امرأة في مطعم باكستاني بسبب «فستان»

شن سكان مدينة لاهور في باكستان هجومًا لاذعًا على امرأة بسبب فستان كانت ترتديه، متهمين إياها بالتجاوز بحق قداسة الدين الإسلامي وإهانة القرآن.

اعتقد الناس داخل أحد مطاعم باكستان أن الطبعات العربية الموجودة على فستان السيدة تحمل آياتٍ من القرآن.

وتداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر السيدة وهي تحاول حماية وجهها من الاعتداءات، بينما كانت تجلس في مطعم محلي.

الشرطة تتدخل

سرعان ما تدخلت الشرطة لتهدئة الوضع، حيث قامت بتأمين سلامة المرأة وتوجيه الناس بعيدًا عنها.

وأشادت الشرطة بشجاعة الضابطة شهربانو نقوي التي خاطرت بحياتها لحماية المرأة من الهجوم.

ونظرًا لبسالتها وتفانيها، قدمت الشرطة توصية لتكريمها بوسام قائد الشرطة الأعظم المرموق.

ماذا قالت المرأة عن الحادثة؟

بعد انتهاء الحادث، قامت المرأة المتضررة بتقديم اعتذار رسمي، حيث أكدت أنها لم تقصد الإساءة أو التجاوز على مشاعر أي شخص.

قالت: “لقد اشتريت الفستان بسبب تصميمه العربي، ولم أتوقع سوء الفهم هذا، لم يكن لدي أي نية للتقليل من احترام القرآن، لكني أعتذر عن أي إساءة سببتها”.