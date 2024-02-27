فائدة تخطت 40%.. كيف تربح من شهادة بنك الإمارات دبي الوطني الجديدة؟

أعلى شهادة ادخار.. يتساءل الكثير من المواطنين، خاصة راغبي الاستثمار، عن شهادة بنك الإمارات دبي الوطني مصر، التي تم طرحها مؤخرا بفائدة تخطت 40%.

جدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني، قد أعلن أول أمس الأحد طرح 3 شهادات ادخار ثلاثية جديدة للعائد الثابت على الجنيه المصري بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 40.5% حسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد.

سعر الفائدة في مصر

يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

شهادة ادخار بفائدة 40%

شهادة الادخار الجديدة جاءت ضمن شهادات ادخار بنك الإمارات دبي الوطني مصر، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وعلى رأسها الشهادة التراكمية الثلاثية للعائد المدفوع مقدما.

سجل سعر فائدة الشهادة التراكمية الثلاثية 40.5%، حيث يبدأ الحد الأدنى للشراء من أول 100 ألف جنيه.

شهادات ادخار بنك الإمارات دبي

-شهادة ادخار ثلاثية تحت اسم "المتميزة: يتراوح سعر الفائدة السنوي للشهادة 21% للعائد الشهري، و21.5% للعائد ربع سنوي، و22% يصرف العائد سنويا.

ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 200 ألف جنيه للعائد الذي يصرف شهريا وربع سنوي، فيما يبدأ الحد الأدنى للشراء للعائد الذي يصرف سنويا من مليون جنيه.

-الشهادة الثلاثية التي يبدأ شراؤها من أول ألف: سجل سعر الفائدة سنويا 19% ويصرف العائد شهريا.

أعلى شهادات ادخار حاليا

شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويًا، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.

شهادة بنك مصر

يوفر بنك مصر أيضا شهادة طلعت حرب، ومدتها عام، ومتاحة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.