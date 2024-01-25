عائد 250%.. تعرف على تفاصيل أعلى شهادة إدخار| إيه الحكاية؟

يقدّم البنك الأهلي الكويتي مصر، أعلى شهادة ادخار مدة الـ10 سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 250% يصرف نهاية المدة، بعائد 9.59% سنويًا.

أعلى شهادة ادخار .. ايه تفاصيلها

وبحسب البنك الأهلي الكويتي مصر، تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد بعد 12 شهرا من تاريخ الشراء حسب جدول الاسترداد المعلنة.

ويتم إضافة العائد تلقائيا في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق على الحساب الجاري أو التوفير، ويوفر البنك إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

والشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين فقط سواء مصريين أو أجانب، يتيح البنك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مجانًا.

وسبق وأعلن البنك الأهلي الكويتي قبل أيام، طرح شهادة بعائد تراكمي 75% مدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها والعائد السنوي 18.8%، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بقيمة 95% والاسترداد يكون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.

ويعد العائد التراكمي المقدم على الشهادة الجديدة في البنك الأهلي الكويتي الأعلى سعرا مقارنة بنفس النوع من الشهادات المثيلة في البنوك.

وجاء ذلك بعد طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر لشهادات مدة العام بعائد مرتفع 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

شهادات ادخار في البنوك

وكان قد أعلن ايضاً بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بسعر عائد سنوي 20% يصف شهريا.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة الأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان بالبنك إن البنك قرر طرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريا، بهدف أن يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين.

وأوضح أن البنك يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الإدخارية لكافة العملاء سواء من الأفراد أو الشركات بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، وتعد الودائع من أجل الشركات أحد أهم الأوعية الادخارية التي يتيحها البنك، حيث يقدم البنك للشركات أفضل الأسعار التنافسية على الودائع لاجل باختلاف شرائحها وآجالها.

وطرح البنك التجاري الدولي CIB شهادات ادخار ثلاثية مدتها ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى 22% يصرف شهريا، والشهادة مقسمة إلى 3 فئات وهي كالتالي:

شهادة premium «بريميوم» مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 22%، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة plus مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 21% والحد الأدنى للشراء 1 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة prime مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 20% والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

471 مليار جنيه

وكان قد اعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقُصر، مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

ويمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع.

ويشار إلى أنه قد ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر إلى 471 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% بالبنك الأهلى بلغت 305 مليارات جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.