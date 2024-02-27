ماشربتش من نيلها.. مبادرة توعوية للحفاظ على مياه النهر الخالد

على جزيرة في نيل مصر في الجيزة، يعمل صيادون على جمع المخلفات من النهر، لتقوم سيدات الجزيرة بإعادة تدويرها لتصبح منتجات بلاستيكية تباع في الأسواق.

ويقول أحد الصيادين لصدي البلد عن مبادرة فيري نايل (Very Nile) التي تقوم على تنظيف نهر النيل: إنهم تمكنوا من رفع نحو أكثر من 90 طنا من المخلفات من نهر النيل خلال 3 سنوات.

و أضاف قائلا إن شعار المبادرة كان ساعدنا نحافظ على النيل" و أنها ساعدتهم كصيادين على توفير مصدر دخل لهم و لزوجاتهم من إعادة تدوير المخالفات.

تأسست مبادرة “فيري نايل” (Very Nile) التي ترعاها وزارة البيئة المصرية في نهاية 2018، وفي عام 2019، بدأت العمل مع الصيادين لتنظيف المياه، ومع تفشي فيروس كورنا زادت مخاطر التجمعات العامة فقامت بتخصيص مزيد من الموارد لتعزيز شراكتها مع الصيادين.

وفصل التحقيق طبيعة المبادرة التي تحاول فتح آفاق جديدة أمام سكان جزيرة القرصاية وهي واحدة من الجزر المنتشرة على طول نهر النيل، والذين يعتاشون في غالبيتهم من الزراعة والصيد.



كشفت فرح عبد الباقي لصدي البلد أن المسؤولة عن التوعية في مبادرة "Very Nile"، تفاصيل حملة تنظيف نهر النيل، موضحة أن الحكاية بدأت من خلال جولة رفقة أعضاء المبادرة في النيل عام 2018، وانزعاجهم من مشهد المخلفات، ليقرروا اتخاذ خطوة للحفاظ على البيئة وتنظيف هذه الأماكن، وبالتالي الموضوع بدأ بشكل تلقائي وعفوي

أضافت "فرح" ، لصدي البلد أن المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المتطوعين، ما يعد اهتماما كبيرا لتنظيف نهر النيل، كما أن هناك عددا من المشاهير شاركوا في الحملة.



وأشارت إلى أن المبادرة استعانت بالصيادين المتواجدين على ضفاف نهر النيل، لتجميع البلاستيك المُلقى على النهر، على أن تشتريه المبادرة منهم، موضحة أنهم في البداية استغربوا الفكرة، لكن بعدما وجدوا أن ذلك يعود عليهم عائدا ماديا إضافيا، تحمسوا للغاية، ليصل عدد المشاركين في المبادرة أكثر من 60 صيادا

اختتمت مسؤولة عن التوعية في "Very Nile" ، أن المبادرة تعمل طوال 5 أيام في الأسبوع، ويتم فرز المخلفات للتصرف فيها، ناصحة المواطنين بالحرص عند شراء الزجاجات البلاستيك، نظرا لأن هناك أنواعا تؤدي إلى السرطان، موضحة أن أفضل الأنواع هي الزجاجات الشفافة، بينما البلاستيك الأخضر من الصعب إعادة تدويره.

فيري نايل" تعد أول مبادرة عالمية واسعة النطاق لتنظيف النيل يوميا، ومن المقرر توظيف الصيادين وتكوين فرق خاصة لتفعيل أهداف المبادرة

أطلقت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بالتعاون مع شركة متخصصة، مبادرة "فيري نايل" very nile لتنظيف مياه النيل، تحت شعار "نظِّف النيل.. كيلو واحد في كل مرة"، بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة.

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