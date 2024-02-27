عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" فيديو جديد كشف مفاجأة.. حسام حبيب: علاقتي مع شيرين مستمرة ولا يفرقنا شيء".

وجاء في التقرير أن أخبار المطربة شيرين عبد الوهاب، عن أنباء عودتها للمطرب حسام حبيب، تتصدر مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين أغنيته كدابة.

وأوضح التقرير أن هذا كان من خلال كواليس حفل شيرين في لبنان، وأن حسام علق على ما يحدث وقال علاقتي بشيرين مش علاقة زواج ولا حبيب، دي علاقة تشبه علاقة الدم، وبالنسبة لي هي من أهلي وإحنا علاقتنا مستمرة بصرف النظر عن المسمى.

وكشفت القناة أن هناك توقعات بعودة الثنائي لبعض بعد أخبار الانفصال الأخيرة.