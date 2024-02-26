رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، محركات البحث جوجل بعد ظهورها في فيديو متداول على التيك توك اثناء غنائها مقطعا من أغنية طليقها حسام حبيب الجديد “ كدابة ” .

رد فعل حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

تكهن رواد التواصل الاجتماعي بعد ظهور شيرين اثناء انسجامها مع أغنية حسام حبيب الجديدة وغنائها وترديد كلماتها بعفوية، بأن الثنائي عادا من جديد وتم الصلح بينهما.

ورد حسام حبيب على فيديو شيرين من خلال خاصية ستوري انستجرام بتصرف غريب غير متوقع مما زاد تكهن البعض حول عودتهما من جديد .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي..