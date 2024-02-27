في اتصال مع نظيره الأردني.. بلينكن يؤكد التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

شدد وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، على التزام الولايات المتحدة بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان صحفي، إن بلينكن مجددا أهمية ضمان عدم انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل أكبر، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان.

وأكد بلينكن على وجوب عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، معرباً عن احترامه للدور الخاص الذي يضطلع به الأردن في الأماكن المقدسة الإسلامية بالقدس.

وأضاف البيان أن بلينكن ناقش خلال الاتصال الجهود الأمريكية المستمرة للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشكر الوزير بلينكين نظيره الأردني "على استمرار قيادة الحكومة الأردنية في المنطقة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتقديم مساعدات منقذة لحياة للفلسطينيين في غزة، وأطلعه على الجهود الأمريكية الموازية".