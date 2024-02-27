قطع مياه الشرب عن 4 قرى بشبين القناطر بالقليوبية لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مناطق "الصوالحة - وسط البلد - العلامية - منية شبين" بمركز شبين القناطر، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجارى، وذلك لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.



وأوضحت الشركة أن أعمال قطع المياه نظرا لأعمال ربط خط المياه قطر 200 مم المغذى لتلك المناطق على خط المياه الرئيسى قطر 1000 مم.



ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.