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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 8 أحياء وقرى ببيلا في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات كهرباء بيلا، بعد غداً الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية علي لوحة التوزيع المذكورة.

وأوضح قطاع الكهرباء - في بيان إعلامي - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: « أحياء المحكمة ومركز الشرطة والإستاد والمخبز الآلي بمدينة بيلا، وقري إبشان والحوة وأبو بدوي والعلامية» وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة، مناشداً المواطنين بالقرى المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

ومن جانبها، أكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بيلا، أنها في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع بمركز بيلا ييتم التنبيه للمواطنين عن موعد فصل التيار الكهربائي وعودته، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترات المعلنة المذكورة، وأنه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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