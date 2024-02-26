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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

معروضات
معروضات

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحالّ والمخابز على مدار الأسبوع في جميع أنحاء المحافظة، لضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، ومراقبة الأسعار ومنع الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مشددا بالتعامل الحازم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم .


وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الحملات الرقابية المكثفة، لحماية المواطنين من استغلال التجار، وضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة الرضا بين المواطنين عن الخدمات المقدمة، مكلفا بالتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي، وضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، قائلا نبذل جهودا كبيرة من قبل جميع الجهات المعنية، "التموين، التجارة الداخلية، الصحة، حماية المستهلك، الأجهزة الأمنية"، من أجل إتاحة احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، فضلا متابعة جهود تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومدن المحافظة.

الإجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن السلع الغذائية الأساسية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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