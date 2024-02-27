التحقيق في مصرع شخصين إثر تصادم تروسيكل وسيارة أعلى كوبري النيل بالمنيا

بدأت جهات التحقيق في حادث مصرع شخصين إثر تعرضهما لحادث تصادم بين تروسيكل وسيارة أعلى كوبري النيل بالمنيا.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الاجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي أعلى كوبري النيل.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة المنيا إلى موقع الحادث تبين وفاة سلام ا. ا 28 سنة مقيم حي أبوهلال المنيا ومؤمن. رع. ش 28 عامًا مقيم حي ابوهلال المنيا .

أفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته وفاة الأول بسبب انفجار وتهتك ونزيف بالامعاء ووفاة الثاني بسبب كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بالجسم و نزيف داخلي وخارجي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة والجثامين تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام

