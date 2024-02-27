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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في مصرع شخصين إثر تصادم تروسيكل وسيارة أعلى كوبري النيل بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

بدأت جهات التحقيق في حادث مصرع شخصين  إثر تعرضهما لحادث تصادم بين تروسيكل وسيارة أعلى كوبري النيل بالمنيا.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الاجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي أعلى كوبري النيل.

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علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة المنيا إلى موقع الحادث تبين وفاة سلام ا. ا  28 سنة مقيم حي أبوهلال المنيا ومؤمن. رع. ش 28 عامًا مقيم حي ابوهلال المنيا .

أفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته وفاة الأول بسبب انفجار وتهتك ونزيف بالامعاء ووفاة الثاني بسبب كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بالجسم و نزيف داخلي وخارجي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة والجثامين تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام
 

الأجهزة الامنية المشروعات الخدمية شبهة جنائية سيارة ملاكى عدد من المشروعات مشرحة مستشفى المنيا يتفقد أعمال

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