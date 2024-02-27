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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تبحث "تحسين سبل العيش نتيجة التغيرات المناخية"

رئيس مدينة سيوة خلال
رئيس مدينة سيوة خلال الاجتماع

التقى محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة الدكتور سامي أبو رجب منسق مشروع "تحسين سبل العيش بواحة سيوة نتيجة التغيرات المناخية" والوفد المرافق له بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز ورؤساء القرى بالمركز ومديري الإدارات المعنية والسادة مشايخ وعواقل سيوة وممثلي الجمعيات الأهلية والمرأة بالواحة.

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 تم طرح مقترح المشروع الذي سيعمل على تحسين سبل المعيشة لأهالي واحة سيوة عن طريق تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بعدة مجالات منها الزراعية (الزراعة، المحمية، استنباط أصناف تتعايش مع التغيرات المناخية، ومماراسات زراعية تتناسب مع طبيعة الواحة والتغيرات المناخية)، .

وكذا المجالات السياحية بأنواعها (بيئية، علاجية، سياحة السفاري ) وكذلك تفعيل دور المرأة في الحفاظ على الصناعات الحرفية التقليدية، حيث تم عقد اجتماعا مع القيادات الطبيعية لمناقشة المشروع وطرح أفكار تتناسب مع متطلبات أهالي الواحة لتحقيق المستهدف من المشروع.


وأضاف منسق المشروع أن المشروع سينفذ داخل المدينة والقرى التابعة للمركز وذلك للمساهمة في تحسين سبل العيش للنساء الريفيات والمزارعين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على المزارع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الأرضي وارتفاع نسبه ملوحة الآبار الجوفية.


كما قدم عرضا يتضمن التعريف بالبرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة من خدمات البرنامج، لافتا أن برنامج "تحسين سبل العيش" سيقدم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الصناعات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما ستتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخيا ومبادئ الممارسات الزراعية السليمة.

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