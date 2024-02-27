سامح شكري يبحث مخاطر اتساع الصراع في غزة مع نظيره الإيراني بجنيف

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري و نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مخاطر اتساع الصراع في غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعا الوزيران في جنيف

وكاز وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان"، أنس الاثنين، التقي نظيره الأردني "أيمن الصفدي" في جنيف وتباحثا حول آخر المستجدات في غزة.

وتشاورا أيضا في آخر الأوضاع في غزة وجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين من أهم جدول أعمال الاجتماع بين وزيري خارجية إيران والأردن.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى جنيف فجر اليوم الاثنين للمشاركة في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واجتماع نزع السلاح.