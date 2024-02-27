برلمانية: مشروع رأس الحكمة يمثل امتدادا للخريطة السياحية المصرية

قالت هيام فاروق، عضو لجنة السياحة والثقافة بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة يمثل امتداد للخريطة السياحية المصرية، متابعا: المشروع سيساهم في امتداد السياحة إلى الساحل الغربي لمصر.

وأضافت هيام فاروق، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن المشروع يعد شراكة اقتصادية، ويمثل الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، متابعة: رأس الحكمة تتكون من 5 مناطق.

واسترسلت: مساحة رأس الحكمة تصل إلى 40 ألف فدان، والمنطقة ستضم مدينة عمرانية وسكنية، بجانب السياحة.

ولفتت إلى أن منطقة رأس الحكمة تحتوي على موارد بيئية بكر، يمكن استغلالها في السياحة البيئية، متابعة: راس الحكمة ستضم سياحة شاطئية وبيئية وثقافية.