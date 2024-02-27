الغرفة التجارية: أسعار السلع داخل المعارض مناسبة ومخفضة

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن هناك معارض يتم إقامتها تحت مظلة وزارتي التجارة والتموين، وتكون في كل محافظات مصر، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف جابر، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن محافظة الجيزة تقوم بإنشاء ما يقارب 5 معارض، لتغطية مساحات مختلفة وتوفير السلع للمواطنين، متابعا: الأسعار داخل المعارض تكون مناسبة ومخفضة.

واسترسل: المعرض يضم أكثر من 60 أو 70 عارض، وبنسب تخفيض تصل إلى 30% على معظم السلع المتواجدة، منوها بأن المعارض تضم كافة أنواع السلع وحتى حلويات العيد.

وأكمل: انخفاض أسعار السلع ستأخذ فترة لا تزيد عن شهر، ولكننا نعمل بجد لتنظيم الأسعار الفترة الحالية.