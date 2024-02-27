السفيرة الأمريكية بالقاهرة تبحث سبل التعاون مع الجامعات المصرية خلال معرض EduGate

بحثت هيرو مصطفى غارغ ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ، سبل التعاون بين الجامعات الإمريكية والجامعات المصرية المختلفة فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.



جاء ذلك خلال زيارة السفيرة الإمريكية والوفد المرافق لها، للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، في دورته الـ 14، والذي انطلق الخميس الماضي والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع، ينتهي 29 فبراير من الشهر الجاري بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق وعدد من رؤساء ونواب الجامعات المصرية المشاركة فى الملتقى.

وأشادت السفيرة الإمريكية بالمستوى العلمى والأكاديمى التى وصلت اليه الجامعات المصرية حيث تفقدت الأجنحة التعليمية للجامعات المشاركة في الملتقى، واطلعت على أحدث التقنيات والبرامج التعليمية المستخدمة في تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة التعليم.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للملتقى قد شهدت كلمات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، و الدكتور على شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate و رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة نيابة عن د محمد بن أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، و كلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمى العربية الدكتور عبد المجيد بنعمارة ، كما شهد الحفل حضور عددا من الوزراء السابقين للتعليم العالى والصحة وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

وأوضح الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس ملتقى EduGate ، إن تكريم الجامعات المتقدمة في النسخة الأولى من التصنيف العربي يأتي تأكيدا لحرص الملتقى على مد جسور التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات العربية، و إتاحة الفرصة للجامعات المصرية للالتقاء بقيادات جامعات من دول عربية شقيقة وهو ضمن رؤية واستراتيجية الملتقى التي امتدت على مدار عشرة سنوات والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال دوراته السابقة.

وأشار " شمس الدين" إلى أن الجامعات العربية كانت تتطلع بتصنيف خاص بهم ، وصدر التصنيف العربى الأول قويا منافساً ومتميزاً وتعتبر إنجازاً بكل المقاييس ، مشيداً بالتصنيف العربى مؤكداً أنه يعد نموذج رائع للتعاون والعمل المشترك بين المنظمات العربية لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات العربية ، مضيفاً أننا نتطلع لمزيداً من التطور والتميز فى السنوات القادمة مع التنوع والجودة.

الجدير بالذكر أن الفعاليات قد شهدت تكريم 28 جامعة مصرية، مدرجة في أول تصنيف عربي، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والجامعات بالدولة المصرية في الفترات الحالية، والحرص على توفير كافة سبل الدعم من أجل تحقيق الريادة التعليمية والجودة العالمية بمختلف الجامعات المصرية المتنوعة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية أو تكنولوجية.

كما شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية و فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات 20 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بسفارتها بالقاهرة و إنجلترا، إسبانيا ، الهند، ماليزيا ، تركيا وفرنسا و غيرها.

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