عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلق على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

بريطانيا
بريطانيا

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك،  اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ليس لديها أي خطط لنشر قوات على نطاق واسع في أوكرانيا، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إرسال الدول الأوروبية قوات إلى أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث للصحفيين: "بالإضافة إلى العدد الصغير من الأفراد الذين لدينا في البلد الذي يدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لدينا أي خطط للنشر على نطاق واسع".

وأضاف أن "أعدادا كبيرة من القوات الأوكرانية يتم تدريبها في بريطانيا ولندن كانت تدعم كييف بالمعدات والإمدادات".

وفتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الباب يوم الاثنين أمام الدول الأوروبية لإرسال قوات إلى أوكرانيا، على الرغم من أنه حذر من عدم وجود توافق في الآراء بشأن مثل هذه الخطوة في هذه المرحلة حيث وافق الحلفاء على تكثيف الجهود لتسليم المزيد من الذخائر إلى كييف.

وردا على ذلك، حذر الكرملين، من أن الصراع بين روسيا والتحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة سيصبح حتميا إذا أرسل الأعضاء الأوروبيون قوات للقتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين عندما سئل عن ملاحظات ماكرون: "إن حقيقة مناقشة إمكانية إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي هي عنصر جديد مهم للغاية".

وردا على سؤال من قبل المراسلين عن مخاطر الصراع المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي إذا أرسل أعضاء الناتو قواتهم للقتال في أوكرانيا، قال بيسكوف: "في هذه الحالة، سنحتاج إلى التحدث ليس عن الاحتمال، ولكن عن حتمية (صراع مباشر)".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الدول الأوروبية الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات الأوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية القوات المسلحة المتحدث باسم الكرملين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إيمانويل ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

ترشيحاتنا

مصادر مصرية رفيعة المستوى: الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة تمر بمرحلة حرجة

هدنة 40 يوما وإطلاق 400 أسير إسرائيلي| ماذا ينتظر غزة خلال شهر رمضان.. تفاصيل المفاوضات

نجم الأهلي السابق: كهربا الأفضل ولو بـ«نُص رِجْل»

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في انقلاب سيارة بـ الجيزة

إنفراد.. محادثة ساخنة بين المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين داخل قفص المحكمة

أحمد عمر هاشم: رئيس الجمهورية والإمام الأكبر دائما في نصرة فلسطين وشعبها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ