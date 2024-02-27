فى 5 دقائق.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين

يسعي الكثير من المواطنين إلى الاستعلام عن الرقم التأميني اونلاين خاصة أن الحكومة تقدم العديد من خدماتها عبر الانترنت فى ظل التحول الرقمي الذي تصبوا له الدولة.

يتيح موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، العديد من الخدمات للمواطنين والتي من بينها الاستعلام عن الرقم التأميني.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

ويمكن الاستعلام عن البرنت التأميني عبر خطوات سهلة وبسيطة تتطلب فقط الحاجة إلى الهاتف المحمول والانترنت دون الذهاب أو التوجه إلي أحد فروع هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الدخول على رابط موقع هيئة التأمينات الاجتماعية .

- يتم الدخول لموقع هيئة التأمينات الاجتماعية والضغط على بدء الخدمة.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال البيانات الشخصية وتشمل الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- فى هذه الخطوة يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- ثم يليها الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- تظهر بيانات الرقم التأميني.

ويمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال التواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية عبر الخط الساخن 16217.

خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة

- تبدء أول خطوات استخراج الرقم التأميني الدخول على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

- يتم اختيار المتقدم للخدمات.

- ثم يليها اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- فى هذه الخطوة يتم إرسال الطلب.

طريقة استخراج الرقم التأميني لأول مرة



يقوم المواطن الراغب فى الحصول علي الرقم التأميني لأول مرة التوجه لمكتب هيئة التأمينات الاجتماعية، لاستخراج الرقم التأميني لأول مرة، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، ويتم إنشاء سجل يشمل: «بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد»، إلى جانب بيانات الرقم التأميني.

كما توفر هيئة التأمينات الإجتماعية إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال التواصل عبر الخط الساخن 16217 ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني، وإتباع تعليمات الموظف المختص.

خدمات موقع التأمينات الاجتماعية

ويقدم موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عددا من الخدمات منها:

- خدمات المؤمن عليهم.

- خدمات أصحاب الأعمال.

- خدمات أصحاب المعاشات.

- خدمات المستفيدين.

- خدمات لغير المصريين.

- خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة تسجيل رقم تأمين.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- عرض السيارات المملوكة لمالك.

- استعراض كشف حساب السيارة.