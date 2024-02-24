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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوة بخطوة وفي ساعتين.. تفاصيل استخراج بطاقة رقم قومي

صدى البلد

يبحث الكثير بشكل متواصل عن كيفية استخراج بطاقة شخصية بشكل عادي أو مستعجل كونها ترتبط بإنجاز من العديد من الخدمات التي تتطلب توفير رقم قومي وبيانات موثقة بالسجل المدني للمواطن. 

 

ويوضح صدى البلد عبر خطوات مفصلة، كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي : 

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين 2024

 

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ويمكن استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية من منصة مصر الرقمية عن طريق اتباع الخطوات التالية

 

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- قم بالدخول على موقع مصر الرقمية .

انقر على خيار الأحوال المدنية.

انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

قم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

كتابة البيانات والرقم القومي السابق.

 

ماذا تفعل بعد فقدان البطاقة الشخصية 

في حال فقدان البطاقة الشخصية فعليك أولا الذهاب لقسم الشرطة وحرر محضر فقد المتعلقات، ثم يتم بعدها التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها، وشراء النموذج واستيفاء البيانات لعمل بدل فاقد.

ثم قم باعتماده من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة في حالة تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، والرجوع به مرة أخرى إلى السجل المدني بعدها يتم تصويرك أمام الموظف المختص.

ستحصل على إيصال استلام في الموعد المحدد وفق بطاقة مستعجلة أم عادية بعد أسبوعين.

رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي 2024

وفر السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، 3 أنواع من استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي، فهناك الاستمارة العادية وتكون رسومها 45 جنيها، على أن يستلمها بعد مرور 15 يوما، وهناك استمارة عاجلة برسوم 120 جنيها على أن يستلمها بعد مرور 48 ساعة، وأيضا هناك استمارة مميزة بسعر 170 جنيها، ويتم استلامها بعد مرور 24 ساعة. 

كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟

وإذا كنت تبحث عن كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟، فهذا يختلف وفقا لقيمة الاستمارة التي تم دفع رسومها والتي تكون كالآتي: 

  إذا كانت استمارة عادية فإن استلامها بعد أسبوعين.

  أما إذا كانت استمارة عاجلة فإن استلامها يكون بعد 48 ساعة.

   وهناك استمارة مميزة يتم استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعة.

كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟ 

وفيما يخص كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟ فإنها تصل إلى 50 جنيها في حالة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي سواء كانت حالة اجتماعية أو وظيفة أو عنوان سكن، ولكن إذا انتهت البطاقة فإن الغرامة تصل إلى 100 جنيه. 

استخراج بطاقة شخصية أون لاين 

من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

•             45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 

•             120 جنيها تسلم بعد 3 أيام 

•             170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

•             حضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة

•              استمارة بطاقة الرقم القومي

•             المستندات الدالة على اثبات الشخصية

•             محل الإقامة

•              الوظيفة والحالة الاجتماعية

شروط الحصول على استمارة الرقم القومي

•             يشترط الجنسية مصري / مصرية

•             إجراءات طالب الخدمة

•             ان يكون مسجلا له بيان ميلاد على الحاسب

•             ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما

 

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين 2024

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