انخفاض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر العملة الخضراء في مصر

انخفاض سعر الدولار.. لا تزال مفاجآت صفقة "رأس الحكمة" تتوالى على الأسعار في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب والدولار انخفاضا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط توقعات بالمزيد من الانخفاض.

يذكر أن مصر قد وقعت، أمس الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.

تفاصيل صفقة رأس الحكمة

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.

وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.

وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار".

وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي".

مفاجأة مرتقبة في سعر الدولار

بدوره قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السعر العادل للدولار 24 جنيهًا، مطالبًا الحكومة بحسن إدارة الأموال التي ستدخل بعد صفقة مشروع رأس الحكمة.

وأضاف بكرى، خلال برنامج حقائق وأسرار، عبر قناة صدى البلد، الجمعة، أن هناك ارتياحًا كبيرًا في الشارع المصري، عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمدينة رأس الحكمة.

وطالب الحكومة بخفض سعر الدولار كل يوم 50 قرشًا، حتى يصبح بـ24 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا سعر الدولار العادل، على حد قوله.

وتوقع «بكري» انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع لأرقام كبيرة مبالغة بشكل كبير في السوق الموازية.