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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد الصفقة الكبرى| استمرار هبوط الدولار بالسوق الموازي..وهذا سعر الذهب

الدولار
الدولار

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار بالسوق الموازي بعد الإعلان عن الصفقة الكبرى مشروع رأس الحكمة أمس، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ الذي تابعناة أمس فور الإعلان.

الدولار 

سعر الدولار بالسوق الموازي

سعر الدولار اليوم في السوق الموازي بتعاملات السبت 24 -2-2024 سجل انخفاض ملحوظ إلى مستويات تتراوح بين 51 إلى 52 جنيهاً وسط إحجام ملحوظ من المتعاملين في هذا السوق.


سعر الدولار اليوم في السوق الموازي كان يسجل مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية قرب 70 جنيها قبل أن تبدأ رحلة هبوط كبيرة تصل بالسعر إلى مستويات قرب 50 جنيها.

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الدولار أقل من 52 جنيها

في المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق الموازي لما دون 52 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم السبت لأقل مستوى خلال 3 أشهر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء .
الدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 51 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 51 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.

الدولار 

سعر الدولار بالسوق المصرفي 
 

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.85 جنيها في التداولات الفوري اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي.


تحرك الدولار

 

وقال الدكتور خالد عبد القادر الخبير الاقتصادي، في تصريحات إعلامية، إن التحركات المستمرة في الدولار خلال الأيام الماضية في السوق الموازي جاء بصورة مبالغ فيها بما يتجاوز السعر الحقيقي للدولار في مصر، مضيفاً أن الحلول العاجلة لهذا الأمر تتطلب ضخ استثمار دولاري وشيك وتسريع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة المعروض الدولاري النقدي وهو ما تقوم به الدولة حاليا وتسريع توفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي ويشهد مزيد من الهبوط في مصر.

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