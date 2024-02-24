أكبر مشروع مصري - إماراتي .. إليك مزايا مشروع رأس الحكمة

قالت الدولة المصرية أن مشروع رأس الحكمة ، عبارة عن شراكة مع الجانب الإماراتي ولاتبيع الدولة أصولها، ليهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي السوق الموازي للعملة الأجنبية ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

مشروع رأس الحكمة

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مزايا مشروع رأس الحكمة من خلال الفيديوجراف التالي: