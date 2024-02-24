متحدث الوزراء: تطوير مدينة رأس الحكمة يضخ استثمارات تصل لـ150 مليار دولار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع عمراني تنموي ضخم يمثل أكبر استثمار مباشر حصلت عليه مصر في تاريخها، حيث ستوفر حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي وفرص عمل تقدر بمئات آلاف وفرص كبيرة للشركات المصرية التي ستنفذ المشروع.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "المشروع عبارة عن تجمع عمراني تنموي ضخم يشمل مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية".

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "نتحدث عن منطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، مارينا سياحي عالمي، ومطار جنوب المدينة، بجانب وجود حي مال وأعمال عالمي، ونحن نتكلم عن مشروع تنموي ضخم سيستغرق تنفيذه سنوات، ويوفر لمصر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، بخلاف الاستثمارات التي سيتم ضخها بصورة سنوية لتنفيذ المشروع، ولن تقل عن 150 مليار دولار".



