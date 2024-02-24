قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن حركة حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل لو لم تشن روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأوضحت ميلوني: “لو لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا، لما كانت حماس على الأرجح ستشن مثل هذا الهجوم على إسرائيل”، بحسب مقابلة لها مع صحيفة إيل جورنال.

ووفقا لرئيس الوزراء الإيطالي، فإن اندلاع الصراعات العالمية سوف يتضاعف إذا لم تتم استعادة "الشرعية الدولية" في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا الاتحادية، نتيجة لعملية خاصة، ستنهي الحرب التي بدأتها كييف في دونباس.

وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن ما فعله القوميون الأوكرانيون في دونباس بعد الانقلاب كان بمثابة إبادة جماعية.