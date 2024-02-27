إنطلاق البطولة التنشيطية لسباق الهجن بحاجر المساوية بإسنا جنوب الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تنظيم الإتحاد المصرى لرياضة سباق الهجن، فعاليات البطولة التنشيطية لرياضة الهجن بحاجر المساوية جنوب مركز إسنا بالأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والاتحاد الوطنى للقبائل المصرية والعربية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الشيخ حسن عايد العازمى، منسق المهرجان، إن البطولة التنشيطية تقام بقرية حاجر المساوية جنوب مركز إسنا بمحافظة الأقصر، ويشارك فيها جميع القبائل التى تهتم برياضة سباق الهجن على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة خاطبت الشيخ عيد حمدان حسن، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضة الهجن للموافقة على تنظيم المهرجان ضمن 5 بطولات لرياضة الهجن، وهى بطولة الوادى الجديد وبطولة تنشيطية بمضمار مدينة شرم الشيخ بشمال سيناء وبطولة تنشيطية بمضمار نادى الهجن المصرى بمدينة العريش والبطولة التنشيطية بميدان العدوى برأس النقب والبطولة التنشيطية بمضمار حاجر المساوية جنوب الأقصر.

وأكد طارق مجلي العقيلي، أنه تم توجيه الدعوة للمسؤولين لحضور المهرجان بعد غياب لمدة أكثر من 5 سنوات بمشاركة عدد من القبائل العربية بمحافظات الصعيد في المهرجان بالإضافة لمشاركة القبائل العربية بشمال سيناء والوادي الجديد وغيرها من القبائل.

وتتميز الإبل التى شاركت فى سباق الهجن بأنها أصيلة، من نسل السلالات العربية المؤصلة، وهى ما تعرف بأبناء أو بنات النوق الأصيل، حيث تتصف بصفات خاصة تؤهلها للجرى السريع، إضافة إلى صفاتها العامة، التى تشترك فيها مع بقية الإبل الأخرى، فهى تتصف بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، إضافة إلى ذلك تتميّز إبل السباق بنحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجرى والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.

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