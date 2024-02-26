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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الـ الموجة 22.. حملة إزالات مكبرة بجنوب الأقصر

صدى البلد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر  برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز حملة ازالات مكبرة استهدفت قرية الكيمان .


وأسفرت الحملة عن إزالة ثلاث حالات على الأراضي الزراعية بمساحة 1225 متر تقريبا.

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تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالف.

 

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لازالة التعديات 
والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

الأقصر الأراضى الزراعية وأملاك الدولة استرداد حق الدولة البناء المخالف جنوب الاقصر حملة إزالات مكبرة

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