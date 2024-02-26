محافظ الأقصر يشدد على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المواطنين

أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

أشار المحافظ - خلال لقائه اليوم/الاثنين/ مع المواطنين، لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة - إلى أنه يتم فحص كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.



وفى سياق آخر - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر برئاسة هشام السعدي رئيس المركز حملة إزالات مكبرة استهدفت قرية الكيمان، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات على الأراضي الزراعية بمساحة 1225 مترا ، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ اللازم قانونا ضد المخالف.