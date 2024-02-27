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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القاهرة تنظم نموذجا لمحاكاة الحوار الوطني المصري

تعليم القاهرة تنظم
تعليم القاهرة تنظم نموذجا لمحاكاة الحوار الوطني المصري

نطمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية 
"نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى فى ضوء خطة اتحاد طلاب مدارس القاهرة ".

بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري ، ثم القرآن الكريم ، وتم الافتتاح بكلمة لمدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، الذي رحب بالحضور  فى هذا الصرح العظيم لعرض نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى فى جلسة دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية لمدارس القاهرة ، والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتأهيلهم فى صنع القرار  وذلك يساعد فى دعم حقوق الإنسان فى إطار من الديمقراطية وأيضا يساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر  وإعدادهم للمشاركة فى مختلف الأنشطة ،حيث تسهم نماذج المحاكاة فى تطوير القدرات القيادية للطلبة وتمكينهم من اكتساب مهارات جديدة ومعرفة.

من جانبها توجهت الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بالشكر لكل المشاركين فى هذا النموذج لمحاكاة الحوار الوطني المصري فى ضوء خطة اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

و قالت: سعدت بهذا اللقاء ، لتنفيذ هذه التجربة لاتحاد الطلاب لإعداد بلدنا المستقبلية، وسعدت بالحوار والتعليقات أثناء المحاكاة وعرض أفكار مدعمة والتوصيات فى نهاية عرض النموذج، التي وجهت بتفعيل الأنشطة وإدخال إدراج بعض الرياضات فى الحافز الرياضى.

وأشارت إلى إنها دائمة الاهتمام باستقبال الافكار الجديدة و المميزة لاتحاد الطلبة فى تنفيذ خطط جديدة تليق بشباب القاهرة.  

ويعد الحوار الوطني فرصة حقيقية للوقوف على الرؤى الممكنة والبدائل الأقرب للواقع للتغلب على التحديات والارتقاء بالتعليم وتطويره.

ويهدف نموذج محاكاة الحوار الوطنى المصرى خلق بيئة مفكرة كبيئة الحوار الوطنى المصرى لمواكبة تطورات الدولة المصرية فى ظل دعم الرئيس لتعزيز الكوادر الطلابية وتأهيلهم قياديا لإعدادهم للمشاركة فى صنع القرار المنظم للاتحادات الطلابية والريادة. 

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