وزير العمل يوجه بصرف إعانات للعمال ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر

قالت شيماء عبدالله، مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن وزير العمل وجه بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر.

وأضافت خلال مداخلة تليفزيونية على قناة "dmc"،: فور علم وزير العمل بالحادث وجه الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالتواصل الفوري ومتابعة الحادث مع مديرية العمل بالجيزة ومع شركة المقاولات التابع لها العمال".

واسترسلت: "تم موافاتنا بتقرير كامل بتفاصيل الحادث وكشف كامل بالضحايا والمصابين وعددهم ١٥ عاملا، منهم ١٠ متوفيين و٥ مصابيين".

وأشارت: تم عرض التقرير على وزير العمل والذي وجه بصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا وهو مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لكل أسرة متوفي، و٢٠ ألف جنيه لكل مصاب".