مارك ويلى: نساعد مصر فى زيادة العملة الصعبة ونصدر منتجاتنا لـ45 دولة

أعلن مارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" للصناعات الغذائية أن شركته تساعد على جلب المزيد من العملة الصعبة وتساعد الحكومة المصرية فى جلب المزيد من العملة من خلال نجاحها فى التصدير للخارج .

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم أن السوق المصرى هو سوق صاعد واعد وان العمالة المصرية مميزة فى أنها تتسم بالطموح والاجتهاد .

وقال إن أن إجمالي استثمارات الشركة في مصر على مدار الـ25 عامًا الماضية بلغت حوالي 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنهم قد قاموا بإنشاء 6 خطوط إنتاج جديدة خلال العامين الماضيين في إطار خطة توسعية مستمرة للشركة في السوق المصرية.

وقال نحن مستمرون في خططتنا التوسعية بمصر ونية إدخال خطوط إنتاج جديدة خلال العام الحالي والعام المقبل، ضمن خطة طموحة للتوسع في السوق المحلي والتصدير.

وكشف أن هناك نية لزيادة الصادرات إلى 55 مليون دولار بنهاية العام الحالي.

وأضاف أنه يتم تصدير المنتج المصرى إلى 45 دولة مختلفة على مستوى العالم.

وأكد أنه سوف يتم المشاركة في جميع معارض أهلاً رمضان في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.