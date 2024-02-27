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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| لحظة استقبال الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأوكراني في الرياض

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأوكراني

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة إلى الممكلة السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووصل الرئيس الأوكراني إلى العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم، مع الوفد المرافق له، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي كلا من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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