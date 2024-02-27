عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة السعيد: مصر أول دولة ضغطت بشدة لإنفاذ وإدخال المساعدات لغزة

صدى البلد

كف الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، مجهودات الدولة المصرية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بكثافة للأشقاء في قطاع غزة.

 

"إبادة جماعية".. بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن غزة

عزة مصطفى: أخبار مبشرة عن هدنة في غزة قبل رمضان

 

وقال أسامة السعيد في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مصر هي أول دولة ضغطت بشدة واستخدمت كل الأوراق المتاحة لديها للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنفاذ وإدخال المساعدات بكميات كافية، ورغم محاولات العرقلة والتصميم الإسرائيلي الرسمي على منع دخول أي شاحنة مساعدات إلا أن الجهود المصرية نجحت".

 

وأضاف أسامة السعيد:"  الإنزال الجوي لمجموعة من المساعدات الإغاثية خاصة المواد الطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة، بدعم ومشاركة مع بعض الدول الشقيقة، يعد تطورا جديدا وإضافة مهمة لمسار الدعم المصري اللامتناهي للشعب الفلسطيني الشقيق".

 

وأشار إلى أن مصر استطاعت منذ 21 من أكتوبر الماضي من إدخال المساعدات، وزادت بالفعل بشكل متدرج وتيرة هذه المساعدات رغم كل العراقيل الإسرائيلية والحيلولة دون زيادة كمياتها، لكن من الواضح أن الدولة المصرية والأشقاء العرب يدركون تماما أن إسرائيل لن تتوافق مع الإجراءات المتعلقة بالسماح بدخول كميات أكبر، لكنها تستخدم سلاح التجويع كأداة لمعاقبة الشعب الفلسطيني ودفعه للخروج من أرضه والنزوح قسريا خارج أراضي القطاع.

أسامة السعيد غزة قطاع غزة الاحتلال اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

وقع العقود.. ميدو: محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم

ترشيحاتنا

جالانت: هدف حماس تحويل رمضان إلى مرحلة ثانية من 7 أكتوبر

مبكرا| وسام أبو علي يقص شريط أهدافه مع الأهلي في مرمى بلدية المحلة

فتح الاستعلام للمتقدمين في مسابقة معلم فصل للمتقدمين في 8 محافظات| الرابط

جالانت: إيران وحزب الله وحماس يسعون لشن حرب جديدة في رمضان

لازم نكمل.. ابن هاني الناظر يوجه رسالة غير متوقعة لمتابعيه

بأقل 50% عن مصر.. اعرف سعر iPhone 15 Pro Max في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد نور يؤدي مناسك العمرة.. صور

"بتمني لولادي الموت".. مقطع فيديو يوثق صرخات أب من قطاع غزة

احترس منهم.. علامات إذا ظهرت على الشخص تدل على كذبه

أصغر من سنها.. شاهد صور أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

تحذير عاجل من الأرصاد| ماذا يحدث بالطقس؟

أسعار اللحوم تخالف التوقعات قبل شهر رمضان | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ