أسامة السعيد: مصر أول دولة ضغطت بشدة لإنفاذ وإدخال المساعدات لغزة

كف الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، مجهودات الدولة المصرية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بكثافة للأشقاء في قطاع غزة.

وقال أسامة السعيد في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مصر هي أول دولة ضغطت بشدة واستخدمت كل الأوراق المتاحة لديها للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنفاذ وإدخال المساعدات بكميات كافية، ورغم محاولات العرقلة والتصميم الإسرائيلي الرسمي على منع دخول أي شاحنة مساعدات إلا أن الجهود المصرية نجحت".

وأضاف أسامة السعيد:" الإنزال الجوي لمجموعة من المساعدات الإغاثية خاصة المواد الطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة، بدعم ومشاركة مع بعض الدول الشقيقة، يعد تطورا جديدا وإضافة مهمة لمسار الدعم المصري اللامتناهي للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشار إلى أن مصر استطاعت منذ 21 من أكتوبر الماضي من إدخال المساعدات، وزادت بالفعل بشكل متدرج وتيرة هذه المساعدات رغم كل العراقيل الإسرائيلية والحيلولة دون زيادة كمياتها، لكن من الواضح أن الدولة المصرية والأشقاء العرب يدركون تماما أن إسرائيل لن تتوافق مع الإجراءات المتعلقة بالسماح بدخول كميات أكبر، لكنها تستخدم سلاح التجويع كأداة لمعاقبة الشعب الفلسطيني ودفعه للخروج من أرضه والنزوح قسريا خارج أراضي القطاع.