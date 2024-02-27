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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كينيا وأوغندا يدعمان أودينجا لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي

أودينجا
أودينجا

بحث الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ونظيره الكيني وليام روتو محاولة رئيس الوزراء الكيني السابق وزعيم المعارضة الحالي رايلا أودينجا لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وأعربا عن دعمهما لتطلعات أودينجا.

وقال أودينجا على موقع إكس: "أنا ممتن للغاية للرئيس موسيفيني لتأييده القوي لترشيحي وللرئيس روتو لدعمه الكامل له"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

ويطلب زعيم المعارضة الكينية الدعم من عدة دول أفريقية لمساعدته في استبدال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالي، موسى فقي محمد، عندما تنتهي فترة ولايته في فبراير من العام المقبل.

واستضاف موسيفيني كلا من روتو وأودينجا في مقر إقامته أمس الإثنين.

ويبدو أن هذا الاجتماع فاجأ الكثير من الناس في كلا البلدين، لأنه جاء على الرغم من التنافس الأخير بين كينيا وأوغندا، وكذلك بين روتو وأودينجا.

ونظم أودينجا سلسلة من المظاهرات في جميع أنحاء كينيا ضد إدارة الرئيس روتو العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية بين الزعيمين.

وعلاوة على ذلك، نشأ نزاع حول إمدادات النفط بين كينيا وأوغندا غير الساحلية في نوفمبر الماضي، حيث قال موسيفيني إن بلاده تتعرض "للغش" من قبل الوسطاء في كينيا.

وبعد الاجتماع أعلن روتو على عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه والرئيس موسيفيني "اتفقا على طريق للمضي قدمًا" وأن "القضايا التي تؤثر على تدفق المنتجات البترولية بين كينيا وأوغندا يتم حلها".

وذكرت وسائل إعلام في أغسطس الماضي أن أودينجا سيكون المنافس الرئيسي لروتو في السباق على الانتخابات المقبلة عام 2027 وخلال الانتخابات الماضية، حصل روتو على 50.49% من الأصوات مقابل 48.85% لأودينجا.

وفي الشهر نفسه، أجرى ممثلو الحكومة الكينية والمعارضة محادثات أولية للتوصل إلى طريقة للمضي قدمًا في المواجهة الطويلة الأمد التي أثارت احتجاجات العام الماضي.

أودينجا مفوضية الاتحاد الأفريقي الرئيس الأوغندى يوري موسيفيني الرئيس الكيني وليام روتو

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