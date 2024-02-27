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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تصلح للأكل|تحذير من تناول كيكة التمر بعد 5 أيام.. اعرف السبب

مدة صلاحية كيكة التمر
مدة صلاحية كيكة التمر بعد تحضيرها

كشفت هبة محمد، خبيرة الاقتصاد المنزلي، عن مدة صلاحية كيكة التمر بعد تحضيرها.

وقالت "محمد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مدة صلاحية الكيك تتراوح بين 3 إلى 5 أيام عند تخزينها في درجة حرارة الغرفة أي خارج الثلاجة.

وأوضحت أنه إذا تم تخزينها بشكل صحيح في مكان بارد وجاف، مثل الثلاجة في هذه الحالة، فيمكن أن تستمر لفترة أطول صلاحية تصل إلى أسبوعين .

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مدة صلاحية كيكة التمر بعد تحضيرها

وأوضحت خبيرة الإقتصاد المنزلى، أنه إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالكيكة لفترة أطول، يمكنك تجميدها، ثم قم بقطع الكيكة إلى شرائح أو قطع مناسبة، ثم قم بلفها بإحكام في ورق قصدير أو ورق بلاستيكي للتجميد، ويمكن وضع الشرائح الملفوفة في كيس تجميد محكم الإغلاق وتجميدها في الفريزر، تظل الكيكة المجمدة صالحة للأكل لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وتابعت “عندما ترغب في تناول الكيكة المجمدة، قم بنقل الشرائح إلى الثلاجة للذوبان تدريجيًا قبل تناولها. يمكنك أيضًا إعادة تسخين الكيكة المجمدة في الفرن لمدة قصيرة إذا كنت تفضل تناولها دافئة”.

واختتمت “مهما كانت المدة الزمنية المحددة لصلاحية الكيكة، يجب التأكد دائمًا من الرائحة والمظهر والمذاق قبل تناولها للتأكد من أنها لا تظهر أي علامات فساد”.

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