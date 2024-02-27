نتنياهو: لن نستسلم حتى نحقق النصر الكامل على أعدائنا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نتنياهو نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن نستسلم حتى نحقق النصر الكامل على أعدائها.

جاء ذلك خلال حفل تأبين لجندي إسرائيلي قتل يوم السبت الماضي في معركة جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان شروط ‎حماس بشأن هدنة غزة حتى الآن "وهمية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت إن الاحتلال يريد استعادة كل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. وأكدت على أن الاحتلال مصر على القضاء حماس في رفح.

وكشف مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لشبكة إيه بس سي نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن تفاجؤ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن.