الجهاز الفني لمنتخب مصر يتواجد في مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أعلن الإعلامي أمير هشام عن تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني في مباراة الأهلي وبلدية المحلة .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يتابع مباراة الأهلي وبلدية المحلة باستاد القاهرة".

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.