حلال فيه الفلوس.. إعلامي يعلق على أداء وسام أبو علي مع الأهلي

علق الإعلامي أمير هشام على أداء وسام أبو علي وإمام عاشور مع الأهلي في مباراة بلدية المحلة .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " هي دي الصفقات اللي حلال فيها الفلوس.. إمام و وسام ".

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط