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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق يطرح سؤالا للجمهور بشأن وسام أبو علي

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

أحرز وسام أبو علي لاعب الأهلي الهدف الثاني له والرابع في مباراة بلدية المحلة المقامة بإستاد القاهرة والمؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

 

وطرح الإعلامي محمد فاروق سؤالا للجماهير عبر حسابه علي فيسبوك قائلا "رأيك في أداء وسام أبو علي حتى الآن مع الأهلي🦅✍".

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.

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