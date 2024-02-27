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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوكتاجون.. سمير فرج: مصر خامس دولة بالعالم تمتلك مركز قيادة استراتيجية

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر الدولة الـ5 في العالم التي تمتلك قيادة استراتيجية على أعلى مستوى، ومركز قيادة الدولة الاستراتيجي (الأوكتاجون) فخر الدولة المصرية.

وصرح سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”،  أن وسط وشمال غزة لا تصل إليهما المساعدات، وعملية الإنزال الجوي تمت بالمظلات، والمواطنين هناك تأكل من ورق الشجر وليس لديهم أي معونات غذائية.

وبشأن الإنزال الجوي المصري للمساعدات في قطاع غزة بمشاركة الأردن وقطر وفرنسا، نوه اللواء سمير فرج بأن عملية الإنزال جاءت بسبب صعوبة الإرسال البري وقطع الإسرائيليين للطرق في غزة.

وبشأن فتح معبر رفح، قال سمير فرج إن المعبر مفتوح دائما، وإسرائيل هي من تمنع دخول المساعدات وحدث سابقا في وجود جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي أشاد بدور مصر في إدخال المساعدات.

وعلق سمير فرج قائلا: المساعدات تكون في كونتينرات يتم إنزالها عبر قوات المظلات، وتم تحميلها في الطائرات c130 وأنزلت في الأمكان المحددة لها وفق الخرائط والرصد والمتابعة، وهناك جهاز بيكون الإشعاعي يساعد الطيار على تحديد موقع الإنزال بالتحديد.

واستكمل قائلا: تم التنسيق مع إسرائيل لعدم ضربها الطائرات القائمة بعملية الإنزال، مختتما: كل دولة أسقطت المساعدات في مناطق عدة شمال ووسط قطاع غزة، وأكبر كثافة سكانية لسكان غزة في منطقة رفح، ومصر صممت معسكرات للاجئين من الخيام والمخابز و3 محطات تحلية المياه ودورات للمياه.


 

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