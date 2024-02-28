لإصراره على المقاطعة.. شركة مياه غازية تعاقب مطعم كشري مصريًا بالكويت

سحب وكيل إحدى شركات المياه الغازية بالكويت، ثلاجات الشركة من مطعم كشري مصري لمشاركته بمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني.

وتنتشر دعوات واسعة في مختلف الدول العربية لمقاطعة المنتجات الغربية التي تدعم قوات الجيش الإسرائيلي في حريه ضد المدنيين في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني حتى الآن.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية تأثر معظم العلامات التجارية العالمية التي طالتها دعوات المقاطعة وخسارة جزء ملحوظ من أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

و أظهر مقطع متداول إفراغ الثلاجات وإلقاء المحتويات على الأرض.

قال عامل: «الشركة شالت ثلاجاتها، شرف لينا إحنا ثابتين على المبدأ، صاحب المحل قال لو هنخسر مش هنزل حاجة منهم».

وتراجعت أرباح الشركة 3% بالربع الأخير 2023 لـ1.98 مليار دولار مقارنة بمليارين للربع المقابل 2022.

https://x.com/RTarabic/status/1762451077327188133?t=Hp4ejCBqRZjUh-cPjgYzTA&s=09