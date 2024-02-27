عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: إسرائيل ندمت على الإفراج عن يحيى السنوار بصفقة جلعاد شاليط

صدى البلد

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن إسرائيل ندمت على اليوم الذي أفرجت فيه عن يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، خلال صفقة جلعاد شاليط.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على “صدى البلد”، أن يحيى السنوار مصدر رعب لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتيناهو يعتمد نهج الابتزاز ويهدد بقصف رفح ومواصلة العمليات العسكرية، ولا يريد إنهاء الحرب.
وأردف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن إيران تدرب الحوثيين جيدًا وهو ما وضح خلال عملية الاستيلاء على السفية الإسرائيلية في البحر الأحمر مع بدء عملياتهم العسكرية في نوفمبر الماضي.
واستطرد أن البحرية الأمريكية تقر بأن الهجمات الحوثية هي الأخطر على السفن منذ عقود، لافتا إلى أن أمريكا تقول إنها تقود أقوى حرب بحرية منذ الحرب العالمية الثانية .
وأوضح المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن الحوثيين لديهم أسلحة كثيرة من صواريخ وطائرات مسيرة، مضيفا أنهم ضربوا مؤخرا سفينة بريطانية تحمل 41 طن أسمدة لو غرقت سيكون هناك أزمة وكارثة بيئية في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن ثاني دولة تأثرت من هجمات الحوثيين بعد مصر هي الصين، حيث إن بركت حركت قطع بحرية إلى منطقة الشرق الأوسط. 
وواصل المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج: الحوثيين بدأوا يضربون كابلات الإنترنت في المنطقة، وفي رده على نفيهم قال فرج: أمال هيقولوا أيه؟ وأضاف ساخرا: إحنا ولا أمريكا يعني اللي ضربناها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الفرنسي يوضح تصريحات «ماكرون» بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا

الحوار الاقتصادي.. كيفية زيادة الإيرادات العامة ثالث جلسات اليوم الثاني

صرف أجر شهرين كاملين.. حقوق العامل في حالة الوفاة

أحمد موسى: اجتماع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة رسالة طمأنة للمصريين

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد حزب الله: لن ننتظر الساعة الرملية تنفد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

صبا مبارك تعترف لأول مرة أمام زوجها بعلاقتها بحبيبها السابق في بين السطور

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

فيديو

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ