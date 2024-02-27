سمير فرج: إسرائيل ندمت على الإفراج عن يحيى السنوار بصفقة جلعاد شاليط

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن إسرائيل ندمت على اليوم الذي أفرجت فيه عن يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، خلال صفقة جلعاد شاليط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على “صدى البلد”، أن يحيى السنوار مصدر رعب لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتيناهو يعتمد نهج الابتزاز ويهدد بقصف رفح ومواصلة العمليات العسكرية، ولا يريد إنهاء الحرب.

وأردف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن إيران تدرب الحوثيين جيدًا وهو ما وضح خلال عملية الاستيلاء على السفية الإسرائيلية في البحر الأحمر مع بدء عملياتهم العسكرية في نوفمبر الماضي.

واستطرد أن البحرية الأمريكية تقر بأن الهجمات الحوثية هي الأخطر على السفن منذ عقود، لافتا إلى أن أمريكا تقول إنها تقود أقوى حرب بحرية منذ الحرب العالمية الثانية .

وأوضح المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن الحوثيين لديهم أسلحة كثيرة من صواريخ وطائرات مسيرة، مضيفا أنهم ضربوا مؤخرا سفينة بريطانية تحمل 41 طن أسمدة لو غرقت سيكون هناك أزمة وكارثة بيئية في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن ثاني دولة تأثرت من هجمات الحوثيين بعد مصر هي الصين، حيث إن بركت حركت قطع بحرية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وواصل المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج: الحوثيين بدأوا يضربون كابلات الإنترنت في المنطقة، وفي رده على نفيهم قال فرج: أمال هيقولوا أيه؟ وأضاف ساخرا: إحنا ولا أمريكا يعني اللي ضربناها.

