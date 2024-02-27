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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. "تعليم السويس" تطلق تظلمات الإعدادية إلكترونيًا

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ياسر عمارة

 أطلق وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ياسر عمارة، نظامًا إلكترونيًا لتظلمات الشهادة الإعدادية، في تجربة فريدة لاقت نجاحًا واستحسانًا لدى أولياء أمور الطلاب والطالبات المتقدمين بتظلمات، التي بلغت نحو 2000 تظلم.


وقال ياسر عماره - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن هذه التجربة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ومحافظ السويس عبد المجيد صقر بضرورة تيسير كافة الخدمات المقدمه للمواطنين.


واعتمدت مديرية التعليم بالسويس نظام الإطلاع على أصل ورقة الإجابة إلكترونيًا، وهي الأولى من نوعها في الجمهورية؛ ويتم تحديد موعد لولي الأمر ونجله داخل مقر الكنترول المركزي للمديرية؛ حيث يجلس كل طالب وولي أمره أمام شاشة إلكترونية خاصة به مصور عليها أصل ورقة إجابته الخاصة بالمواد المراد التظلم عليها، وبعد تعرف الطالب على ورقة إجابته أمام ولي الأمر وإقراره بها يقوم بمراجعتها وكتابة الملاحظات في نموذج مطبوع يتم تسليمه للجنه فنية بعد ذلك من المختصين لمراجعة الملاحظات حفاظاً على حقوق ومستقبل الطلاب.


ورصدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية انطباعات طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم على ذلك النظام الذي وفر عامل الثقة والاحترام المتبادل والسرعة في تقديم تلك الخدمة المتميزة.


جدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية هذا العام قد حققت تميزًا خلال الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح تصل إلى 84%.

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