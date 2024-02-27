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رئيس التحرير
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تعليم

"تعليم الإسكندرية": افتتاح أول غرفة مصادر للطلاب الذين يعانون صعوبات التعلم

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد

افتتح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، أول غرفة مصادر تعلم بإدارة العامرية، وهي أُعِدّت خصيصًا لأبنائنا الطلاب ذوي صعوبات التعلم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار مسئوليتها المجتمعية، وتم تزويدها بكل ما يحتاجه أبناؤنا المستهدفون من وسائل تعليمية تساعدهم في عمليتي التعليم والتعلُّم.


وقال مدير المديرية -في بيان اليوم الثلاثاء- إن الغرفة تضم العديد من الأجهزة والوسائل ومنها مقياس السلوك التكيفي لقياس مدى تكيف الطلاب علميًا ، ومقياس ستانفورد بينيه ،وأنشطة لتنمية المهارات لكل مادة ، ومجموعة بطاقات لتنمية مهارات التفكير ( تركيز وانتباه ، إدراك ، ذاكرة سمعية وبصرية) ، ومسرح عرائس، وسبورة ذكية ومقاعد مخصصة للطلاب وطاولات لعرض الأنشطة وجهاز كمبيوتر وسماعات وأنشطة لتنمية التآزر البصري والحركي وأنشطة صعوبات التعلم.


وفي سياق متصل، عقد الدكتور عربي أبوزيد اجتماعًـا مع مسئولي التواصل والدعم للمعلمين بإدارة العامرية بقاعة فتح الله كيرة الثانوية ، وذلك بحضور محمد السّْني رئيس مجلس أمناء الإسكندرية وهشام عثمان مدير عام الإدارة و خالد حماد وكيل الإدارة ومجلس أمناء الإدارة ومديري المراحل التعليمية المختلفة ومدير الخدمات التربوية والموجهين الأوائل .


وشدَّد أبوزيد على الدور الحيوي لمسئولي التواصل والدعم بالإدارات والمدارس في توعية المعلمين بالقضايا القومية ورؤية مصر 2030 ، والخطة الإستراتيجية للوزارة ، والقضايا القومية والبيئية وجهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

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