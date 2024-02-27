خبير محتوى رقمي: المنشورات المناهضة للدولة مأجورة من الإخوان

أكد خالد البرماوي، المتخصص في الإعلام الرقمي، أن هناك توجه إخواني قديم وهو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ظهر في بداية الألفية ويمتلكون مواقع عديدة على مستوى الأقاليم في الفترات السابقة قبل 2011، موضحا أنه بعد 2011 بدأ يكون لديهم قنوات فضائية والاستثمار بهذه القنوات ولكن بعد التضييق خلال الـ5 أعوام الماضية توجهوا بكثافة للمنصات الإلكترونية.

وتابع "البرماوى"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي: "، حالة النقد والمنشورات المناهضة للدولة مأجورة من الإخوان"، موضحًا أن الفضاء الإلتورني كان ملاذ للجماعة الإرهابية ويضخمون الأحداث ويضعونها في أوضاع وسياقات من أجل خلق الأزمات.

ونوه بأن الجماعة الإرهابية ضد الناس ومصالحهم وهناك ضرب لمصالح شعب كامل، مشددًا على أن صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية أثبتت منهج الجماعة الإرهابية في تشوية كل شئ إيجابي، ويترصدون أي كلمة بها جانب إيجابي عن مصر.

وتابع: لجان الإخوان تشن هجومًا مباشرًا على كل من يتحدث بإيجابية عن الدولة، موضحًا أن عملية التحول السياسي والاقتصاد والاجتماعي أدى لحالة من التغيير وتطوير الأدوات جعل هناك مناصات رقمية تترصد هذه الحالة وتقف عن كل إيجابية وتسخر منها.