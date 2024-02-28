بولاق أبرزها|سكان 5 مناطق بالقاهرة لهم الأفضلية للالتحاق بوظائف مترو الخط الثالث

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو عن حاجتها لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق «بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول» للعمل بقسم خدمة العُملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

وظائف مترو الخط الثالث

وقالت الشركة: "إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، يمكنك التقديم على الرابط التالي:

https://www.mobilitycairo.com/csjobs"

وأوضحت أنه يشترط إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 40 سنة.



ويفضل للمُتقدمين بطلب التوظيف بمحطات «بولاق الدكرور وجامعة القاهرة» أن يكونوا من سكان تلك المناطق، بحسب الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو.